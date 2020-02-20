Президент России Владимир Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге в 2019 году. Он напомнил об этом в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, передает ТАСС.

Путин также пообещал, что в свою очередь Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.

По словам президента, благодаря сведениям, поступившим от ФБР США, 27 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (ИГ – террористическая организация, запрещена в РФ), которые вели подготовку терактов в новогодние праздники.

Российский лидер отметил, что ежегодно число преступлений террористической направленности уменьшается.

Накануне сообщалось, что ФСБ в Москве и Московской области задержала членов международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России). Участниками ячейки были уроженцами стран Центральной Азии.



