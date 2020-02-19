ФСБ задержала в Москве семерых исламистов

ФСБ в Москве и Московской области задержала членов международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России).

В ведомстве сообщили, что было задержано три главаря и четыре активных члена ячейки. Они занимались распространением идеологии экстремистской организации, которая подрывает основы ислама, а также вербовали в нее новых членов.

Участниками ячейки были уроженцы стран Центральной Азии. Дома у них была обнаружена запрещенная литература, а также атрибутика организации. Заведено уголовное дело.

Ранее Петербургский суд постановил заключить 32-летнего Исфандиера Акрамова под стражу по обвинению в вербовке граждан Таджикистана в запрещенную на территории РФ террористическую организацию. По данным следствия, Акрамов в 2015 году поддерживал деятельность группировки ИГ, которая признана террористической (запрещена в России). Он завербовал для поездки в Сирию двух граждан Таджикистана, с дальнейшей целью участвовать в незаконных боевых действиях.

