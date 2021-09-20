Путин поблагодарил россиян за активную явку на выборы

Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы. Об этом глава государства рассказал во время встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой в режиме видеоконференцсвязи.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России — поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию», — цитирует RT президента России.

Глава государства также выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва сделают всё от них зависящее, чтобы оправдать ожидания избирателей.

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Ранее глава Центризбиркома России назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности позитивно.

Добавим, по результатам обработки 99,81% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Центризбиркома России. Второе место у КПРФ - 22,66%. Также в тройку вошла партия «Справедливая Россия - За правду» - 7,34%.

Кроме того, необходимый для прохода в Госдуму пятипроцентный барьер преодолели партия «Новые люди» (7,09%) и ЛДПР (7,08%).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Элла ПамфиловаГосдумаВыборыВладимир Путин
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