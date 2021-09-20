Путин поблагодарил россиян за активную явку на выборы

Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы. Об этом глава государства рассказал во время встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой в режиме видеоконференцсвязи.

«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России — поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию», — цитирует RT президента России.

Глава государства также выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва сделают всё от них зависящее, чтобы оправдать ожидания избирателей.