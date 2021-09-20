Путин поблагодарил россиян за активную явку на выборы
Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы. Об этом глава государства рассказал во время встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой в режиме видеоконференцсвязи.
«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России — поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию», — цитирует RT президента России.
Глава государства также выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва сделают всё от них зависящее, чтобы оправдать ожидания избирателей.
Ранее глава Центризбиркома России назвала прошедшую избирательную кампанию в Госдуму самой сложной за всё время своей работы. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности позитивно.
Добавим, по результатам обработки 99,81% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Центризбиркома России. Второе место у КПРФ - 22,66%. Также в тройку вошла партия «Справедливая Россия - За правду» - 7,34%.
Кроме того, необходимый для прохода в Госдуму пятипроцентный барьер преодолели партия «Новые люди» (7,09%) и ЛДПР (7,08%).
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