Путин поблагодарил Додика за нейтралитет Республики Сербской
Президент России Владимир Путин на встрече в Москве поблагодарил главу Республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию по конфликту на Украине, сообщают СМИ.
«Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность», - сказал российский лидер.
Путин отметил, что русский язык в школах республики изучают тысячи детей. Интерес поддерживается на государственном уровне, подчеркнул глава государства.
Додик ранее заявил, что НАТО не понесло ответственности за применение снарядов с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru