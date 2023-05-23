Путин поблагодарил Додика за нейтралитет Республики Сербской

«Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что русский язык в школах республики изучают тысячи детей. Интерес поддерживается на государственном уровне, подчеркнул глава государства.

Додик ранее заявил, что НАТО не понесло ответственности за применение снарядов с обедненным ураном в ходе бомбардировок Сербии в 1999 году, передает «Радиоточка НСН».

