Путин поблагодарил Австрию за поддержку «Северного потока – 2»

Ранее Александер Ван дер Беллен заявил в ходе встречи с российским лидером, что Австрия не намерена выходить из проекта «Северный поток – 2», сообщает телеканал «360». По его словам, австрийская компания OMV много инвестировала в этот проект, поэтому у неё нет ни малейшего желания отказываться от его реализации.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова идти до конца в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2», напоминает RT.

