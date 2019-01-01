Политика

Путин поблагодарил Австрию за поддержку «Северного потока – 2»

15 мая18:50

Россия высоко ценит поддержку проекта «Северный поток – 2» Австрией, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом, сообщает РИА Новости.

«Мы в России высоко ценим последовательную позицию австрийской стороны в поддержку этого проекта, нацеленного на обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента», — сказал Путин.

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Ранее Александер Ван дер Беллен заявил в ходе встречи с российским лидером, что Австрия не намерена выходить из проекта «Северный поток – 2», сообщает телеканал «360». По его словам, австрийская компания OMV много инвестировала в этот проект, поэтому у неё нет ни малейшего желания отказываться от его реализации.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова идти до конца в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2», напоминает RT

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Владимир ПутинАвстрия

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