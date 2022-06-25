Лукашенко поздравил Путина с 30-летием дипломатических отношений Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между государствами. Об этом сообщает БЕЛТА.
Как отметил белорусский лидер в своем послании, за три десятилетия страны прошли «большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции».
Лукашенко указал, что ориентированность русского и белорусского народов на тесное плодотворное сотрудничество предопределена географической близостью, «создававшимися веками» культурными и духовными связями, а также «общим героическим прошлым».
«Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз», — добавил белорусский президент.
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