Путин по телефону поговорил с президентом ОАЭ

Президент РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за оказываемое эмиратскими властями посредничество при осуществлении обменов между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Также лидеры обсудили развитие российско-американского диалога, положительно оценили текущий уровень стратегического партнерства Москвы и Абу-Даби, высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в различных областях, координацию в формате ОПЕК+.

«Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан», - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ОАЭ выразили готовность принять переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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