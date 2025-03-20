Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Трампом

Отмечается, что лидеры обсудили итоги недавнего официального визита белорусскаго президента в Россию, выразив «удовлетворение конструктивным и содержательным характером переговоров».

Кроме того, лидеры затронули вопросы, касающиеся празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент РФ также проинформировал белорусского коллегу о подробностях недавно состоявшегося разговора с главой США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике», - добавили в пресс-службе Лукашенко.

Ранее Трамп заявил, что его разговор Путиным прошел «замечательно», он обсудили «много тем», сообщает «Свободная пресса».