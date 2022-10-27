Путин продлит режим отмены плановых проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продлит режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год. Соответствующее заявление он сделал на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.



Глава государства отметил, что проверки приостанавливаются не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного.



Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».





