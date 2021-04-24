«Путин переиграл Запад»: читатели Times прокомментировали учения РФ на границе с Украиной
Читатели британской газеты Times положительно оценили действия России в рамках внеплановой проверки готовности войск Южного и Западного военных округов.
Издание опубликовало материал о завершении учений и отводе военных в места постоянной дислокации, отметив, что это снизит напряжение на востоке Украины.
Читатели Times прокомментировали военные маневры, подчеркнув, что Россия «ясно все всем показала», а действия президента РФ Владимира Путина «потрясли Западную Европу и заставили напрячься США».
Кроме того, британские пользователи считают, что российский лидер «ясно продемонстрировал, что может делать все, что хочет», несмотря на заявления своего американского коллеги Джо Байдена.
«Путин еще раз переиграл Запад!» — пишет пользователь Kevin Laughlin.
Однако некоторые читатели Times в комментариях выразили антироссийскую позицию, отметив, что в случае продолжения подобных действий экономика РФ «просто взорвется, как экономика СССР».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг объявил о завершении учений российских войск у границ с Украиной. По словам главы Минобороны, все цели проверки были достигнуты. В мероприятиях были задействованы более 10 тысяч военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.
В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения, участвовавшие в учениях, приступили к возвращению в пункты дислокации.
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