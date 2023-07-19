Carlsberg Group сообщила о потере контроля над пивоваренными заводами «Балтика»
19 июля 202312:36
Пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о потере контроля над пивоваренными заводами «Балтика», говорится в заявлении пресс-службы компании.
В холдинге отметили, что смена руководства в пивоваренном заводе произошла без уведомления Carlsberg.
В связи с этим компания не знает, какие последствия это окажет на текущую деятельность «Балтики» на территории России.
Гендиректором «Балтики» стал предприниматель Таймураз Боллоев, он возглавлял предприятие с 1991 по 2004 годы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru