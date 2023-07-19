Carlsberg Group сообщила о потере контроля над пивоваренными заводами «Балтика»

В холдинге отметили, что смена руководства в пивоваренном заводе произошла без уведомления Carlsberg.

В связи с этим компания не знает, какие последствия это окажет на текущую деятельность «Балтики» на территории России.

Гендиректором «Балтики» стал предприниматель Таймураз Боллоев, он возглавлял предприятие с 1991 по 2004 годы.