Путин перед выборами в Госдуму призвал россиян к ответственности
Российский президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в преддверии выборов депутатов Госдумы.
Он сообщил, что рассчитывает на ответственную и взвешенную гражданскую позицию жителей страны на предстоящем голосовании. Глава государства назвал высшим смыслом выборов выражение воли россиян.
Путин напомнил, что нижняя палата парламента — один из ключевых органов в системе государственной власти России.
Как отметил президент, стране нужен сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах РФ и народа.
Как сообщалось, общественная палата гарантирует международным наблюдателям доступ к выборам в Думу. Об этом рассказал председатель координационного совета ОП по контролю за голосованием Максим Григорьев.
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