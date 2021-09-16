Путин перед выборами в Госдуму призвал россиян к ответственности

Он сообщил, что рассчитывает на ответственную и взвешенную гражданскую позицию жителей страны на предстоящем голосовании. Глава государства назвал высшим смыслом выборов выражение воли россиян.

Путин напомнил, что нижняя палата парламента — один из ключевых органов в системе государственной власти России.

Как отметил президент, стране нужен сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах РФ и народа.

Как сообщалось, общественная палата гарантирует международным наблюдателям доступ к выборам в Думу. Об этом рассказал председатель координационного совета ОП по контролю за голосованием Максим Григорьев.

