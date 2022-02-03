Путин рассказал в статье о сотрудничестве России и Китая

Он напомнил, что основные принципы и ориентиры совместной работы Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, подписанном 21 год назад. По словам президента, Москва и Пекин, несмотря на трудности из-за эпидемии коронавируса, стремятся наращивать потенциал экономического партнерства. Согласно предварительным итогам 2021 года, товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума. Речь идет о сумме в $140 млрд.

Путин также отметил, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести ряд двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят международную проблематику – стабильно в Европе, гарантии безопасности, диалог России с США и НАТО, а также региональные проблемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

