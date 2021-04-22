Путин «перебил» Макрона на онлайн-саммите по климату

Речь французского лидера была показана на онлайн-саммите в записи. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, однако на несколько секунд в кадре появился лидер Индонезии Джоко Видодо.

В самый разгар выступления Макрона организаторы саммита передали слово Путину, ожидавшему выступления в прямом эфире. После речи российского лидера Блинкен извинился за техническую заминку.

Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата проходит 22–23 апреля. В рамках встречи 40 мировых лидеров обсудят глобальные экологические проблемы и совместную борьбу с изменением климата.

