Путин «перебил» Макрона на онлайн-саммите по климату
Выступление президента РФ Владимира Путина прервало речь президента Франции Эммануэля Макрона в рамках Международного саммита по вопросам борьбы с изменением климата, передает РИА Новости.
Речь французского лидера была показана на онлайн-саммите в записи. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, однако на несколько секунд в кадре появился лидер Индонезии Джоко Видодо.
В самый разгар выступления Макрона организаторы саммита передали слово Путину, ожидавшему выступления в прямом эфире. После речи российского лидера Блинкен извинился за техническую заминку.
Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата проходит 22–23 апреля. В рамках встречи 40 мировых лидеров обсудят глобальные экологические проблемы и совместную борьбу с изменением климата.
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