Путин предложил всем государствам присоединиться к проектам по климату

Президент России Владимир Путин предложил всем странам подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в рамках Международного климатического саммита.

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата», — цитирует президента РИА Новости.

Кроме того, Путин подчеркнул важность налаживания широкого международного сотрудничества в этой сфере, что позволило бы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, сообщает РИА ФАН.



Также в ходе своего выступления российский лидер отметил, что страна ответственно подходит к своим обязательствам в сфере климата. Кроме того, Россия заинтересована в активизации глобальных усилий в этой области, поскольку от них зависит «судьба всей нашей планеты, перспектива развития каждой страны и благополучие жизни людей», отмечает РЕН ТВ.

