Песков: Накануне парада Победы пройдет неформальный саммит СНГ
Неформальный саммит СНГ планируют провести в преддверии парада в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос, кого Москва пригласит на парад, Песков подчеркнул, что «в привязке ко Дню Победы накануне» ожидается неформальная встреча СНГ, а также другие двусторонние контакты.
При этом представитель Кремля указал, что лидеров недружественных стран не планируют приглашать на парад Победы, пишет 360.ru.
«А так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ», — заявил пресс-секретарь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины повышается
- Песков: Накануне парада Победы пройдет неформальный саммит СНГ
- Оператор Tele2 провел ребрендинг и сменил название
- Пленный: ВСУ по приказу Сырского собирались подорвать бомбу на Курской АЭС
- ВСУ признали гибель военных после удара ВС России по Полтаве
- СМИ: Украина захотела получить приглашение в НАТО в ближайшие 10 месяцев
- «Яндекс Go»: К концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек
- СМИ: Поражение ВСУ в Донбассе откроет новый этап в конфликте вокруг Украины
- МВД Украины: Будет исключен участок на границе с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
- Кузнецов: Сбер пережил мощнейшую DDoS-атаку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru