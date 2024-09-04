Песков: Накануне парада Победы пройдет неформальный саммит СНГ

Неформальный саммит СНГ планируют провести в преддверии парада в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, кого Москва пригласит на парад, Песков подчеркнул, что «в привязке ко Дню Победы накануне» ожидается неформальная встреча СНГ, а также другие двусторонние контакты.

При этом представитель Кремля указал, что лидеров недружественных стран не планируют приглашать на парад Победы, пишет 360.ru.

«А так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ», — заявил пресс-секретарь.

