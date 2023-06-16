Путин ответил на заявления о зависимости РФ от Китая

Он пояснил, что темпы роста торгового оборота между Китаем и странами Еврозоны больше, чем между Пекином и Москвой.

«Когда я слышу, что «вот, вы попадете в зависимость от Китая». А вы? Не попадете? Вы уже давно попали», - сказал российский лидер.

По его словам, России хорошие отношения не только с Китаем, но и с Индией, и другими государствами, которые развиваются быстрыми темпами.

Ранее Россия ратифицировала соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

