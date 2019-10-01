Путин ответил на выпад в адрес России журналистки с «Рустави 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что государство всегда выполняет свои обязательства. Таким образом глава государства ответил на вопрос грузинской журналистки телеканала «Рустави 2», которая поинтересовалась сроками выведения Россией своих войск из Южной Осетии и Абхазии, сообщает Ura.ru.

Как поясняет Life.ru, вопрос о так называемых «оккупированных территориях Грузии» был задан перед заседанием Высшего евразийского экономического совета. В этот момент его участники фотографировались возле президентского дворца в Армении. Сотрудники службы безопасности, пишут «Дни.ру», попросили журналистку отойти в сторону, однако Путин все же ответил представительнице грузинского СМИ.



