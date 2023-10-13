«Нехорошему научат»: Путин призвал не читать американские СМИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американские СМИ «очень много, часто искажают действительность», сообщает РИА Новости.

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Комментируя публикации о якобы опустевшей авиабазе в городе Кант в Киргизии он отметил, что чтение американских СМИ - это пустая трата времени

«Вы зря читаете американские СМИ... Достаточно послушать только бывшего президента США... он даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских СМИ. Они вас нехорошему научат», - заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что издание The Washington Post в последнее время публикует много фейков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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