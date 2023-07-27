Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР

Путин заявил о твердой поддержке российской спецоперации на Украине со стороны КНДР. По его словам, это подчеркивает решимость двух стран противостоять политике Запада.

Российский лидер отметил, что западные страны препятствуют установлению многополярного и справедливого миропорядка.

Военная делегация России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу накануне прибыла в КНДР. Глава оборонного ведомства встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает «Радиоточка НСН».

