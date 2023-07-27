Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР
Президент России Владимир Путин отметил солидарность Москвы и Пхеньяна по ключевым вопросам международной повестки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, посвященной 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.
Путин заявил о твердой поддержке российской спецоперации на Украине со стороны КНДР. По его словам, это подчеркивает решимость двух стран противостоять политике Запада.
Российский лидер отметил, что западные страны препятствуют установлению многополярного и справедливого миропорядка.
Военная делегация России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу накануне прибыла в КНДР. Глава оборонного ведомства встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru