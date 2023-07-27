Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР

Президент России Владимир Путин отметил солидарность Москвы и Пхеньяна по ключевым вопросам международной повестки. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, посвященной 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

«В одном окопе против США»: Запад уверен, что Шойгу приехал в КНДР за оружием

Путин заявил о твердой поддержке российской спецоперации на Украине со стороны КНДР. По его словам, это подчеркивает решимость двух стран противостоять политике Запада.

Российский лидер отметил, что западные страны препятствуют установлению многополярного и справедливого миропорядка.

Военная делегация России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу накануне прибыла в КНДР. Глава оборонного ведомства встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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