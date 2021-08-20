Путин оценил отношения России и Германии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что объём и качество взаимоотношений России и Германии кардинально изменились в лучшую сторону, сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве российский лидер выразил надежду, что после смены правительства Германии «эта тенденция будет сохранена».
Ранее Ангела Меркель в последний раз приехала в Россию в должности канцлера Германии. На встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась почти три часа, лидеры обсудили ситуацию в Афганистане и в Белоруссии, Алексея Навального, газопровод «Северный поток - 2» и транзит газа через Украину, а также другие темы.
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