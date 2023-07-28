Путин оценил итоги саммита «Россия - Африка»

Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании саммита. Путин отметил, что в ходе мероприятия создана хорошая основа для развития отношений Москвы и стран континента.

По словам президента, на саммите определили главные направления совместной работы, наметили планы по координации внешней политики и развитию торговых и инвестиционных проектов. Также стороны подготовили план действий и форума «Россия - Африка» до 2026 года, сказал он.

Путин ранее заявил, что Москва продолжит помогать странам Африки в предотвращении конфликтов. Он напомнил, что Россия борется с появлением новых очагов напряженности на континенте, передает «Радиоточка НСН».

