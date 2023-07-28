Путин оценил итоги саммита «Россия - Африка»
Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании саммита. Путин отметил, что в ходе мероприятия создана хорошая основа для развития отношений Москвы и стран континента.
По словам президента, на саммите определили главные направления совместной работы, наметили планы по координации внешней политики и развитию торговых и инвестиционных проектов. Также стороны подготовили план действий и форума «Россия - Африка» до 2026 года, сказал он.
Путин ранее заявил, что Москва продолжит помогать странам Африки в предотвращении конфликтов. Он напомнил, что Россия борется с появлением новых очагов напряженности на континенте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru