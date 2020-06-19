Путин оценил ход работ по ликвидации разлива топлива в Норильске

В ситуации с разливом топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске произошел перелом, - констатировал Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий аварии, которая чревата масштабной экологической катастрофой. Ее-то глава государства и призвал не допустить: необходимо «не просто быстренько прибраться, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства» в районе бедствия, - указал Путин. По его словам, опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России пока еще не было, но силами всех вовлеченных ведомств, предприятий и специалистов удалось локализовать разлив топлива и приступить к очистке загрязненных площадей. Необходимо в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду Арктической зоны, - подчеркнул президент.

В первую очередь, это обращение было адресовано руководству компании «Норникель», на территории дочернего предприятия которого и случилась 29 мая авария, в результате которой в почву и в воду окрестных рек попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах были превышены в десятки тысяч раз. Руководству «Норникеля» велено полностью устранить ущерб. А Росприроднадзору - извлечь уроки из этого ЧП, провести проверки аналогичных объектов по всей стране и выяснить, почему контрольные органы своевременно не отреагировали на случившееся:

«Не для того, чтобы оплеухи раздавать, а для того, чтобы ничего подобного не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране», - сказал президент.

Ревизию своих объектов по хранению нефтепродуктов «Норникель» уже начал в сотрудничестве с Ростехнадзором. По словам главы компании Владимира Потанина, на эти цели только в этом году предприятие потратит 2,5 млрд рублей и еще 11 млрд – в следующем. Однако есть и такое мнение, согласно которому «Норникель» сумеет избежать полной компенсации ущерба от разлива нефтепродуктов в Норильске. Как заявил на пресс-конференции НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров, законодательство устроено таким образом, что компания при помощи бухгалтерских документов может снизить размеры прямых выплат по возмещению экологического ущерба, независимо от того, какое количество нефти осталось в природе.

На восстановление биоразнообразия водной системы после ЧП в Норильске потребуется не менее 10 лет. Такую оценку привел на совещании с президентом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Сколько потребуется средств, он не уточнил, хотя только для воспроизводства рыбных ресурсов будет необходимо построить в Красноярском крае еще два рыбоводных завода. Впрочем, и эти затраты при столь пристальном внимании к ЧП главы государства могут быть отнесены на счет «Норникеля». Попытка отвертеться, которой опасаются экологи, в такой ситуации может обойтись еще дороже.

