Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области по утрате доверия
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, передает РИА Новости.
Ранее Белозерцеву было предъявлено официальное обвинение во взяточничестве и Басманный суд Москвы арестовал его до 20 мая. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновнику в виде денег и иных ценностей «занесли» более 31 миллиона рублей. У арестованного губернатора были изъяты около 500 миллионов рублей в разной валюте, а также коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet оценочной стоимостью в 5 миллионов рублей, и другие предметы роскоши.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему именно часы столь часто фигурируют в коррупционных делах.
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