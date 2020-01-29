Путин отправил в отставку главу Чувашии Игнатьева

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен депутат Госдумы, уроженец Чувашии Олег Николаев. Он возглавляет думский комитет по делам национальностей.

Игнатьев в течение недели спровоцировал два скандала. Сначала на встрече с работниками СМИ он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позднее в ходе церемонии выдачи новой техники пожарным он вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.

Ранее Игнатьева вывели из состава партии «Единая Россия»

