Путин отметил рост продаж мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин сообщил, что продажи отечественного мороженого в Китае выросли после того, как он угостил им лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает «РЕН ТВ».

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Этим воспоминанием глава государства поделился после того, как коммерческий директор «Иль мио мороженко» Ирина Гармаева рассказала об интересе к российской продукции в Китае.

В 2023 году в России спрос на мороженое в рознице увеличился на 31%. Наиболее часто мороженое покупали жители Тульской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:КитайСи ЦзиньпинПрезидент РФВладимир ПутинМороженое

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