Путин отметил рост продаж мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина

Этим воспоминанием глава государства поделился после того, как коммерческий директор «Иль мио мороженко» Ирина Гармаева рассказала об интересе к российской продукции в Китае.

В 2023 году в России спрос на мороженое в рознице увеличился на 31%. Наиболее часто мороженое покупали жители Тульской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

