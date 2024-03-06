Путин отметил рост продаж мороженого в Китае после угощения им Си Цзиньпина
6 марта 202401:31
Президент России Владимир Путин сообщил, что продажи отечественного мороженого в Китае выросли после того, как он угостил им лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает «РЕН ТВ».
Этим воспоминанием глава государства поделился после того, как коммерческий директор «Иль мио мороженко» Ирина Гармаева рассказала об интересе к российской продукции в Китае.
В 2023 году в России спрос на мороженое в рознице увеличился на 31%. Наиболее часто мороженое покупали жители Тульской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru