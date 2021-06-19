Путин отметил работу «Единой России»

Президент России Владимир Путин, приветствуя делегатов XX предвыборного съезда партии «Единая Россия», отметил ее роль в консолидации общенациональной повестки.

Путин напомнил, что стратегические цели и планы развития России страны собраны в указах, конкретизированы в послании Федеральному собранию. По мнению российского лидера, «Единой России» как партии большинства принадлежит консолидирующая роль, пишет Газета.ru.

Путин 19 июня выступит на съезде партии «Единая Россия»

«Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии. Я не могу об этом не сказать, так оно и есть - все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества - и такая консолидация вокруг общенациональной повестки - наше важнейшее достояние», - сказал глава государства.

Также президент оценил зрелость «Единой России» как политической силы.

«За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», - заявил президент.

При этом он напомнил, что у партии высок риск обрасти коркой и застыть в развитии.

Напомним, на XX съезде партии, который проходит в Москве, единороссы утвердят предвыборной программы, с которой выйдут на сентябрьские выборы в Госдуму. Восьмой созыв нижней палаты российского парламента будет избран 19 сентября 2021 года.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВыборыПолитикаЕдиная РоссияВладимир Путин
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