Путин 19 июня выступит на съезде партии «Единая Россия»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин очно примет участие в съезде партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.
По его словам, ожидается важное и содержательное выступление российского лидера.
В пресс-службе Кремля добавили, что в преддверии выборов в Госдуму глава государства обозначит в своей речи ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы.
Ранее руководитель IT-проектов партии «Единая Россия» Вячеслав Сатеев заявил, что в электронном голосовании на праймериз приняли участие почти 6 миллионов избирателей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 262 / сут.
Умерли
128 тыс.+453 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+10 954 / сут.
- Подозреваемый в домогательствах учитель школы при МГУ уволен
- Земфира подала в суд на Гришковца из-за слов о «наркоманке»
- Польша обвинила Россию в масштабной кибератаке
- Путин 19 июня выступит на съезде партии «Единая Россия»
- Собянин: Индийский штамм выявлен почти у 90% заболевших в Москве
- Собянин оценил популяционный иммунитет в Москве
- Без пеньков. ЦИК отказался проводить голосование на придомовых территориях
- Московские мировые суды ввели ограничения для непривитых журналистов
- В Туле вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска
- В Москве будут госпитализировать только привитых от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru