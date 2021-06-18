Путин 19 июня выступит на съезде партии «Единая Россия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин очно примет участие в съезде партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

По его словам, ожидается важное и содержательное выступление российского лидера.

В пресс-службе Кремля добавили, что в преддверии выборов в Госдуму глава государства обозначит в своей речи ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы.

Ранее руководитель IT-проектов партии «Единая Россия» Вячеслав Сатеев заявил, что в электронном голосовании на праймериз приняли участие почти 6 миллионов избирателей, сообщает RT.

