Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. Как пишет РИА Новости, глава государства отметил, что Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство. Поэтому Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

С таким заявление президент России выспул в ходе встречи с представителями общественности в Севастополе.