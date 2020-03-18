Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность
Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. Как пишет РИА Новости, глава государства отметил, что Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство. Поэтому Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
С таким заявление президент России выспул в ходе встречи с представителями общественности в Севастополе.
В свою очередь, белорусский коллега Владимира Путина - Александр Лукашенко предложил свой «рецепт» борьбы с коронавирусом. На встрече с назначенными на различные должности чиновниками он посоветовал им сходить в сухую сауну, передает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал СТВ. По словам Лукашенко, китайцы сказали, что вирус погибает при +60 градусах.
Кроме того, белорусский лидер рекомендовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт - "травить" этот вирус», - добавил президент.
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