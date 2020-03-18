В Белоруссии подтвердили провал переговоров Москвы и Минска
Политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, из-за чего российская и белорусская сторона не могут договориться.
На переговорах об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает со ссылкой на собственные источники издание РБК. Среди них единая счетная палата, суд Союзного государства, таможенный, налоговый и антимонопольный органы. Также предлагалось объединить регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства и связи. Кроме того, речь шла о создании единой валюты. Собеседники издания отметили, что речь шла не о формировании органов, а лишь о разработке дорожных карт по их созданию.
Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал в эфире НСН, что обсуждение Москвой и Минском интеграционных процессов остановилось из-за нерешенных вопросов по нефти и газу.
«Сложно оценивать, на что был согласен белорусский президент. Создание дорожной карты было отложено. То есть не решен давний спор по энергоносителям. Но эта карта обсуждалась, как и вопрос о единой валюте. Однако мы видим, что дальше обсуждений и разговоров дело не пошло. Возможно, что это были только ожидания российской стороны, а белорусская сторона не стала это обсуждать. Интеграционный процесс, естественно, заморожен, он не движется вперед, но, с другой стороны, появилась двусторонняя договорная база, которая регулирует многие жизненные вопросы - это уже можно назвать достижением. Да, принципиальные вещи, такие как создание равных условий для экономик двух стран, не решаются. На этих вопросах застопорились, без этого, боюсь, мы не продвинемся дальше», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что нестабильная ситуация на мировом рынке топлива не позволяет странам опрометчиво заключать долгосрочные контакты.
«Торжества от падения мировых цен на нефть особого нет. Ситуация с нефтью нестабильная. Цены падают, а долгосрочные контракты пока не заключаются. Беларусь закупает пробные партии азербайджанской нефти, например. Очевидно, что рынок пока пребывает в таком неопределенном состоянии, и Беларусь не делает никаких шагов, чтобы заместить российскую нефть полностью иной. Это сближает переговорные позиции Москвы и Минска, так как России тоже нужно продавать свою нефть. Беларусь не такой уж и маленький покупатель. Решением должно стать долгосрочное принципиальное соглашение между странами. Не на один год, чтобы в конце года опять спорить о ценах. Пока никаких подвижек не видно», - констатировал политолог.
Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти. Об этом 5 марта заявлял глава МИД республики Владимир Макей. Дорожные карты по углублению интеграции планировалось подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был заключен в 1999 году. Создание отраслевых карт курировала рабочая группа, созданная правительствами двух стран. По словам Макея, она сейчас не работает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Ограничить цены не выйдет». В Союзе потребителей напомнили о продотрядах
- СМИ: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
- Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за фейки о коронавирусе
- Депутат Рады заболел коронавирусом
- Делягин рассказал о последствиях дефицитного бюджета в 2020 году