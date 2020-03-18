В Белоруссии подтвердили провал переговоров Москвы и Минска

На переговорах об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает со ссылкой на собственные источники издание РБК. Среди них единая счетная палата, суд Союзного государства, таможенный, налоговый и антимонопольный органы. Также предлагалось объединить регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства и связи. Кроме того, речь шла о создании единой валюты. Собеседники издания отметили, что речь шла не о формировании органов, а лишь о разработке дорожных карт по их созданию.



Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал в эфире НСН, что обсуждение Москвой и Минском интеграционных процессов остановилось из-за нерешенных вопросов по нефти и газу.



«Сложно оценивать, на что был согласен белорусский президент. Создание дорожной карты было отложено. То есть не решен давний спор по энергоносителям. Но эта карта обсуждалась, как и вопрос о единой валюте. Однако мы видим, что дальше обсуждений и разговоров дело не пошло. Возможно, что это были только ожидания российской стороны, а белорусская сторона не стала это обсуждать. Интеграционный процесс, естественно, заморожен, он не движется вперед, но, с другой стороны, появилась двусторонняя договорная база, которая регулирует многие жизненные вопросы - это уже можно назвать достижением. Да, принципиальные вещи, такие как создание равных условий для экономик двух стран, не решаются. На этих вопросах застопорились, без этого, боюсь, мы не продвинемся дальше», - заявил он.