Путин отложил поездку в Саров и решил встретиться с Сечиным

Президент РФ Владимир Путин отложил запланированный на среду рабочий визит в Саров из-за нелетной погоды. По предварительным планам, поездка состоится завтра, если позволят погодные условия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал о возвращении Путина к командировкам

Вместо этого Путин сегодня проведет встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, передает RT.

Ранее сообщалось, что после Сарова президент планировал отправится с рабочей поездкой в Тобольск, передает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Игорь СечинВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры