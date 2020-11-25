Путин отложил поездку в Саров и решил встретиться с Сечиным
25 ноября 202014:56
Президент РФ Владимир Путин отложил запланированный на среду рабочий визит в Саров из-за нелетной погоды. По предварительным планам, поездка состоится завтра, если позволят погодные условия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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25 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru