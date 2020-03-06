Путин отказался возглавлять Госсовет: «Будет разрушать страну»

«Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране», - сказал президент, добавив, что такая ситуация будет губительной для страны.

Путин подчеркнул, что дело не в том, что он «не хочет» (возглавить Госсовет – НСН). По словам главу государства, ему нравится его работа, однако попытка сохранить свои властные полномочия через Госсовет станет неприемлемой для России или будет разрушать страну.

Также в ходе визита в Иваново Путин заявил, что не устал от своей работы, потому что она приносит ему «удовольствие». Президент добавил, что воспринимает свою работу как «судьбу».

