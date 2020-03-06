Путин отказался возглавлять Госсовет: «Будет разрушать страну»
Президент России Владимир путин заявил о том, что вариант, при котором он возглавит Госсовет, может привести к двоевластию страны.
В ходе визита в город Иваново Путин признался, что поступают предложения наделить Госсовет какими-то особенными полномочиями, а ему возглавить этот орган.
«Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране», - сказал президент, добавив, что такая ситуация будет губительной для страны.
Путин подчеркнул, что дело не в том, что он «не хочет» (возглавить Госсовет – НСН). По словам главу государства, ему нравится его работа, однако попытка сохранить свои властные полномочия через Госсовет станет неприемлемой для России или будет разрушать страну.
Также в ходе визита в Иваново Путин заявил, что не устал от своей работы, потому что она приносит ему «удовольствие». Президент добавил, что воспринимает свою работу как «судьбу».
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