Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии

Президент России Владимир Путин отказал властям Швейцарии в проведении протокольной встречи по прилете в страну, сообщило издание Tribune de Genève.

Российская делегация прибыла в Женеву на саммит Россия-США

Издание ссылается на главу Женевы Фредерику Перле. Отмечается, что швейцарское руководство готовилось к встрече, однако согласилось с пожеланиями Путина.

В Женеве 16 июня пройдет встреча лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Саммит назначен на 13:35 по местному времени. Главы стран встретятся на вилле Ла Гранж.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЖеневаВладимир ПутинДжо Байден
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