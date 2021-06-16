Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии
Президент России Владимир Путин отказал властям Швейцарии в проведении протокольной встречи по прилете в страну, сообщило издание Tribune de Genève.
Издание ссылается на главу Женевы Фредерику Перле. Отмечается, что швейцарское руководство готовилось к встрече, однако согласилось с пожеланиями Путина.
В Женеве 16 июня пройдет встреча лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Саммит назначен на 13:35 по местному времени. Главы стран встретятся на вилле Ла Гранж.
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