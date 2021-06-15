Российская делегация прибыла в Женеву на саммит Россия-США

Российская делегация и журналисты кремлевского пула прибыли в Женеву перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая состоится 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден прилетел в Женеву на саммит с Путиным

По данным агентства, самолету пришлось около часа кружить в воздухе, ожидая очереди на посадку. Лайнер специального летного отряда «Россия» сделал несколько десятков разворотов в небе над Женевским озером и позже совершил успешную посадку в аэропорту города.

Отмечается, что задержка с посадкой российского борта могла быть связана с прибытием Байдена, который прилетел в Женеву в 16:16 по местному времени (17:16 мск).

Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно перед переговорами, которые пройдут в среду на вилле Ла Гранж на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинЖеневаСШАРоссия
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