Российская делегация прибыла в Женеву на саммит Россия-США
Российская делегация и журналисты кремлевского пула прибыли в Женеву перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая состоится 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолету пришлось около часа кружить в воздухе, ожидая очереди на посадку. Лайнер специального летного отряда «Россия» сделал несколько десятков разворотов в небе над Женевским озером и позже совершил успешную посадку в аэропорту города.
Отмечается, что задержка с посадкой российского борта могла быть связана с прибытием Байдена, который прилетел в Женеву в 16:16 по местному времени (17:16 мск).
Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно перед переговорами, которые пройдут в среду на вилле Ла Гранж на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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