Российская делегация прибыла в Женеву на саммит Россия-США

По данным агентства, самолету пришлось около часа кружить в воздухе, ожидая очереди на посадку. Лайнер специального летного отряда «Россия» сделал несколько десятков разворотов в небе над Женевским озером и позже совершил успешную посадку в аэропорту города.

Отмечается, что задержка с посадкой российского борта могла быть связана с прибытием Байдена, который прилетел в Женеву в 16:16 по местному времени (17:16 мск).

Владимир Путин прибудет в Швейцарию непосредственно перед переговорами, которые пройдут в среду на вилле Ла Гранж на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.

