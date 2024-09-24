Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО
24 сентября 202413:37
Владимира Якушева освободили от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому от своей должности был освобождён заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru