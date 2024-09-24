Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО

Владимира Якушева освободили от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

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Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому от своей должности был освобождён заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Минстроя
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