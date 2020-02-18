Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Между тем, в конце января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента ушел с поста. Он утверждал, что Сурков пошёл на это в связи «со сменой курса на украинском направлении». В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил отставку Суркова. Представитель Кремля подчеркнул, что какое-либо утверждение о якобы смене курса по Украине не соответствует истинному положению вещей, и отражает исключительно личную точку зрения комментаторов.

В свою очередь, новый руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность в том, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак нацелен на конструктивный диалог с Киевом. По мнению Ермака, он в большей степени, чем Сурков, который до последнего времени курировал украинское направление, настроен на диалог.