Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В общей сложности в администрации президента Сурков проработал около 17 лет. В сентябре 2013-го он стал помощником президента, а также возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Сурков курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.
Между тем, в конце января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента ушел с поста. Он утверждал, что Сурков пошёл на это в связи «со сменой курса на украинском направлении». В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил отставку Суркова. Представитель Кремля подчеркнул, что какое-либо утверждение о якобы смене курса по Украине не соответствует истинному положению вещей, и отражает исключительно личную точку зрения комментаторов.
В свою очередь, новый руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность в том, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак нацелен на конструктивный диалог с Киевом. По мнению Ермака, он в большей степени, чем Сурков, который до последнего времени курировал украинское направление, настроен на диалог.
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