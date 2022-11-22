Путин освободил Солтановского от должности постпреда при Совете Европы
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности постпреда России при Совете Европы Ивана Солтановского. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика», — говорится в указе.
Солтановский занимал должность постоянного представителя РФ при Совете Европы с 2015 года.
Россия прекратила участие в Совете в марте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В МИД отмечали, что Москва не будет мириться с подрывными действиями, «осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену ... международного права». Позже Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из СЕ.
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