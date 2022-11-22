Путин освободил Солтановского от должности постпреда при Совете Европы

По делу о пожаре на цветочном складе в центре Москвы задержали двух человек

В День психолога москвичам напомнили о бесплатных возможностях по психологической поддержке в столице

Для московских школьников началась большая конкурсная программа «Новые вершины»

Московская область реализует 130 проектов импортозамещения

Гололеда после ледяного дождя синоптики сегодня не ожидают