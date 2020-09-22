Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Об этом сообщается на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Между тем, депутаты Белгородской областной думы наделили Савченко полномочиями члена Совета Федерации, утвердив его кандидатуру единогласно. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального парламента.