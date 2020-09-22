Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области
Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Об этом сообщается на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Между тем, депутаты Белгородской областной думы наделили Савченко полномочиями члена Совета Федерации, утвердив его кандидатуру единогласно. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального парламента.
Напомним, губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку по собственному желанию 17 снтября, пишет RT. Решение о досрочном уходе с должности вызвано тем, что действующий глава региона избран депутатом областной думы. Отмечалось, что Савченко уйдёт в Совет Федерации, передает Ura.ru. Он может получить назначение в качестве представителя региона в верхней палате парламента на первом заседании Белгородской облдумы, которое намечено на 22 сентября.
Евгения Савченко можно назвать долгожителем среди российских губернаторов - он возглавлял Белгородскую область с 1993 года, отмечает «Свободная Пресса». На своём посту он провёл более 26 лет, 6 сроков подряд.
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