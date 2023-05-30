Путин освободил от должности замглавы Минюста Безродную
30 мая 202311:59
Заместитель министра юстиции РФ Алиса Безродная освобождена от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Алиса Безродная занимала пост замглавы Минюста с апреля 2019 года.
Ранее Путин назначил Максима Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru