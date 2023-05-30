Путин освободил от должности замглавы Минюста Безродную

Заместитель министра юстиции РФ Алиса Безродная освобождена от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Алиса Безродная занимала пост замглавы Минюста с апреля 2019 года.

Ранее Путин назначил Максима Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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