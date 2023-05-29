Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК

Владимир Путин выпустил указ, в котором велел образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии. Постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Сообщается, что президиум будет создан для совершенствования деятельности ВПК. Он будет принимать решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК.

Заседания президиума могут проводиться по поручению президента, председателя правительства и в отдельных случаях по поручению председателя коллегии ВПК, говорится в указе.

Ранее Владимир Путин учредил в России орден Гагарина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

