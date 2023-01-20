Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Павлова

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности. Об этом сообщил RT.

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Как пояснил ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза, Алексей Павлов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Так, Павлов работал помощником секретаря Совета безопасности РФ с 19 марта 2009 года. До этого с 1996 года он занимал различные должности в ФСБ России, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез РФ Владимир Путин
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