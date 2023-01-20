Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Павлова

Как пояснил ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза, Алексей Павлов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Так, Павлов работал помощником секретаря Совета безопасности РФ с 19 марта 2009 года. До этого с 1996 года он занимал различные должности в ФСБ России, напоминают «Известия».

