Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Павлова
20 января 202315:33
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности. Об этом сообщил RT.
Как пояснил ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза, Алексей Павлов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Так, Павлов работал помощником секретаря Совета безопасности РФ с 19 марта 2009 года. До этого с 1996 года он занимал различные должности в ФСБ России, напоминают «Известия».
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20 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru