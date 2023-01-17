Занимавшую пост главы МАК Татьяну Анодину освободили от должности

В сообщении говорится, что об этом было объявлено на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства. На посту главы МАК Анодину, занимавшую эту должность более 30 лет, сменил Олег Сторчевой, который ранее работал заместителем главы Росавиации.

«Занимавшей ранее должность председателя МАК Татьяне Анодиной предложено звание почётного Президента Совета с правом совещательного голоса», — отметили в министерстве.

Ранее МАК закончил расследование жёсткой посадки лайнера A321 перевозчика «Уральские авиалинии» в кукурузном поле в подмосковном Раменском в августе 2019 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

