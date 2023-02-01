Путин освободил от должности первого замсекретаря СБ Аверьянова

Президент Владимир Путин освободил от должности первого замсекретаря Совета Безопасности РФ Юрия Аверьянова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета Безопасности», — говорится в документе.

Аверьянов занимал этот пост с марта 2013 года.

Накануне президент назначил пресс-секретаря аппарата СБ Евгения Аношина помощником секретаря Совета Безопасности, напоминает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:УказыОтставкаСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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