Путин освободил от должности первого замсекретаря СБ Аверьянова
Президент Владимир Путин освободил от должности первого замсекретаря Совета Безопасности РФ Юрия Аверьянова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета Безопасности», — говорится в документе.
Аверьянов занимал этот пост с марта 2013 года.
Накануне президент назначил пресс-секретаря аппарата СБ Евгения Аношина помощником секретаря Совета Безопасности, напоминает Ura.ru.
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