Путин освободил от должности первого замглавы МИД Титова

Первый замглавы МИД России Владимир Титов освобожден от должности. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Титова Владимира Геннадьевича от должности первого заместителя министра иностранных дел», — говорится в документе.

Владимир Титов занимал пост первого замминистра с 2013 года, дипломат курировал отношения со странами Европы и административные вопросы.

Ранее Владимир Путин освободил от должностей помощников секретаря Совета безопасности РФ Евгения Аношина и Наиля Мухитова, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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