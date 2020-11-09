Уволен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

Следующее место работы Кобылкина пока неизвестно. Новым министром может быть назначен Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, утверждали источники РБК.

СМИ: Путин сегодня уволит четырёх министров

Ранее СМИ сообщали, что работу Кобылкина критиковал премьер-министр России Михаил Мишустин. В частности, экс-главу Минприроды обвиняли в неудачной реализации нацпроекта «Экология» и неэффективном выполнении обязательств по мусорной реформе. В Счетной палате заявили, что ситуация с мусорными полигонами «близка к критической».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМинприродыОтставкаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры