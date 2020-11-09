Уволен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
Следующее место работы Кобылкина пока неизвестно. Новым министром может быть назначен Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, утверждали источники РБК.
Ранее СМИ сообщали, что работу Кобылкина критиковал премьер-министр России Михаил Мишустин. В частности, экс-главу Минприроды обвиняли в неудачной реализации нацпроекта «Экология» и неэффективном выполнении обязательств по мусорной реформе. В Счетной палате заявили, что ситуация с мусорными полигонами «близка к критической».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru