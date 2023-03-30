Россия и Эстония больше не будут помогать друг другу в таможенных делах

Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено, сообщили в российском МИД.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ТаможняМИД РФЭстония

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