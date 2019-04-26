Путин осудил односторонние санкции в Пекине

Напомним, что в форуме «Один пояс – один путь» принимают участие более пяти тысяч представителей 150 стран мира, в том числе около 40 лидеров государств и правительств.

Глобальный проект «Один пояс, один путь» предполагает объединение проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Инициатива была выдвинута ранее КНР и поддержана Россией в 2017 году.

Ранее Владимир Путин впервые в очном формате встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Более двух часов продолжался их разговор с глазу на глаз. Северокорейский лидер затем пригласил президента России в КНДР «в любое удобное для него время», и тот с готовностью согласился.

