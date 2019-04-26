Политика

Путин осудил односторонние санкции в Пекине

26 апреля08:51

Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу на основе принципов уважения прав, законных интересов и суверенитета каждого государства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии открытия в Пекине форума «Один пояс – один путь», сообщает RT.

Российский лидер также заявил в ходе своего выступления, что односторонние санкции являются проявлением протекционизма, отмечает Газета.ру.

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Напомним, что в форуме «Один пояс – один путь» принимают участие более пяти тысяч представителей 150 стран мира, в том числе около 40 лидеров государств и правительств.

Глобальный проект «Один пояс, один путь» предполагает объединение проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Инициатива была выдвинута ранее КНР и поддержана Россией в 2017 году.

Ранее Владимир Путин впервые в очном формате встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Более двух часов продолжался их разговор с глазу на глаз. Северокорейский лидер затем пригласил президента России в КНДР «в любое удобное для него время», и тот с готовностью согласился.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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