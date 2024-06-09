Песков сравнил донесение позиции РФ до западных СМИ с ездой на велосипеде

Представитель Кремля отметил необъективность западных СМИ. При этом он выразил уверенность, что общение с ними необходимо. Процесс донесения позиции РФ до зарубежных медиа Песков сравнил с ездой на велосипеде.

«Это как езда на велосипеде: здесь нельзя останавливаться, это делать нужно постоянно», - пояснил пресс-секретарь главы государства.

На пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил об узурпации власти на Украине. Он напомнил, что в конституции страны нет положения о пролонгации срока полномочий главы государства, передает «Радиоточка НСН».

