Песков сравнил донесение позиции РФ до западных СМИ с ездой на велосипеде
России необходимо постоянно доносить свою точку зрения до Запада, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил необъективность западных СМИ. При этом он выразил уверенность, что общение с ними необходимо. Процесс донесения позиции РФ до зарубежных медиа Песков сравнил с ездой на велосипеде.
«Это как езда на велосипеде: здесь нельзя останавливаться, это делать нужно постоянно», - пояснил пресс-секретарь главы государства.
На пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил об узурпации власти на Украине. Он напомнил, что в конституции страны нет положения о пролонгации срока полномочий главы государства, передает «Радиоточка НСН».
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