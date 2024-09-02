Путин: Около 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в СВО
Около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.
Президент отметил, что Тува – особенный регион РФ, так как в нем все еще живы традиции предков. Так, он рассказал, что в зоне СВО сражаются около 10 тысяч жителей Тувы. Путин назвал это «блестящим примером патриотизма и особого отношения к Отечеству».
Президент также напомнил, что дети из Курской, Брянской и Белгородской областей вынуждены заниматься онлайн, однако государство делает все, чтобы нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась, передает RT.
Ранее российский лидер заявил, что причина трагедии на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru