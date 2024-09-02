Путин обвинил МОК в нежелании бороться за права спортсменов
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не борется за права атлетов. Слова президента опубликованы на сайте Кремля.
Путин отметил, что руководство МОК подчиняется США, а его интересы ограничены собственным статусом, властью и материальным благополучием.
Президент добавил, что Россия является сторонником политического нейтралитета в спорте и признает его заслуги в укреплений отношений между народами и государствами, выстраивании взаимоуважительного общения и упрочении гуманитарных связей.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия не намерена разрывать отношения с МОК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru