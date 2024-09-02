Путин обвинил МОК в нежелании бороться за права спортсменов

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не борется за права атлетов. Слова президента опубликованы на сайте Кремля.

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Путин отметил, что руководство МОК подчиняется США, а его интересы ограничены собственным статусом, властью и материальным благополучием.

Президент добавил, что Россия является сторонником политического нейтралитета в спорте и признает его заслуги в укреплений отношений между народами и государствами, выстраивании взаимоуважительного общения и упрочении гуманитарных связей.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия не намерена разрывать отношения с МОК.


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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
ТЕГИ:ПолитикаСпортМОКВладимир Путин

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